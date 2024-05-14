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Бояринцев считает, что «Спартаку» стоит вернуть из аренды Мелешина

Руслан Минаев
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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев считает, что красно-белым стоит вернуть из аренды форварда Павла Мелешина, который на данный момент выступает в минском «Динамо».

«Нет смысла брать [Кейта Бальде] опять на замену, тем более приобрели Угальде, который пока не блещет, но на него надеются в «Спартаке». Лучше вернуть своего Мелешина, чем Бальде. Лучше пусть играет российский нападающий, чем прибегать опять к возвращению легионеров», — цитирует Бояринцева Legalbet.

20-летний Мелешин в этом сезоне провел за минское «Динамо» 13 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Источник: legalbet.ru
Денис Бояринцев
ФК Спартак (Москва)
Павел Мелешин
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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