Бояринцев считает, что «Спартаку» стоит вернуть из аренды Мелешина

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев считает, что красно-белым стоит вернуть из аренды форварда Павла Мелешина, который на данный момент выступает в минском «Динамо».

«Нет смысла брать [Кейта Бальде] опять на замену, тем более приобрели Угальде, который пока не блещет, но на него надеются в «Спартаке». Лучше вернуть своего Мелешина, чем Бальде. Лучше пусть играет российский нападающий, чем прибегать опять к возвращению легионеров», — цитирует Бояринцева Legalbet.

20-летний Мелешин в этом сезоне провел за минское «Динамо» 13 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.