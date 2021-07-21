Стадион ЦСКА вошел в реестр COVID-free-зон

Домашний стадион ЦСКА — «ВЭБ Арена» вошел в реестр организаций, осуществляющих деятельность с соблюдением эпидемиологических ограничений, сообщается на официальном сайте «Московского инновационного кластера».

Реестр организаций, которые осуществляют деятельность с соблюдением ограничений, ведется с 28 июня 2021 года.

Сегодня, 21 июля, сообщалось, что армейцы смогут допустить 15 тысяч зрителей на матч первого тура Тинькофф РПЛ-2021/22 против «Уфы». При этом по приказу мэра Москвы граница допуска на спортивные мероприятия — не более 500 зрителей.

Встреча ЦСКА с уфимцами состоится 25 июля, начало — в 20.00 (мск).

Также сегодня стало известно, что в реестр COVID-free-зон включен стадион «Спартака» — «Открытие Банк Арена».