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Стадион ЦСКА вошел в реестр COVID-free-зон

13:38
«ВЭБ Арена». Фото Александр Федоров, «СЭ»
«ВЭБ Арена». Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Домашний стадион ЦСКА — «ВЭБ Арена» вошел в реестр организаций, осуществляющих деятельность с соблюдением эпидемиологических ограничений, сообщается на официальном сайте «Московского инновационного кластера».

Реестр организаций, которые осуществляют деятельность с соблюдением ограничений, ведется с 28 июня 2021 года.

Сегодня, 21 июля, сообщалось, что армейцы смогут допустить 15 тысяч зрителей на матч первого тура Тинькофф РПЛ-2021/22 против «Уфы». При этом по приказу мэра Москвы граница допуска на спортивные мероприятия — не более 500 зрителей.

Встреча ЦСКА с уфимцами состоится 25 июля, начало — в 20.00 (мск).

Также сегодня стало известно, что в реестр COVID-free-зон включен стадион «Спартака» — «Открытие Банк Арена».

Дополнительная информация:

https://i.moscow/expcovid-reestr?page=1&inn=7734046851

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Иван Торопцев все материалы автора

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