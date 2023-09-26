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Сегодня, 19:15

Шалимов считает, что «Крылья» справились с давлением в связи с высоким местом в таблице РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал победу «Крыльев Советов» над «Сочи» (2:1) в 9-м туре РПЛ.

«Крылья» справились с давлением, которое появляется у команды, когда она идет вверху. В атаке команда выглядела неплохо, в обороне не было той неразберихи, которую мы увидели в конце матча с ЦСКА.

Самара же сделала выводы из матча с ЦСКА, когда в концовке растерялись и упустили победу. Сейчас, ведя в счете, выглядели солидно, уверенно», – приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Крылья Советов» с 18 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ после 9 туров. В следующем матче самарцы на своем поле примут «Спартак». Встреча пройдет 1 октября.

 

Источник: «РБ Спорт»
Игорь Шалимов
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Сочи
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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Оренбург – Зенит
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Локомотив – Пари НН
 - : -
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Рубин – Краснодар
 - : -
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ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
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