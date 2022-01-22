Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных игроков команды

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в беседе с «СЭ» рассказал о состоянии травмированных игроков команды.

«Есть ли надежды, что те, кто отсутствовали сегодня присоединятся к нам в следующих играх? Посмотрим, кто-то может сыграть. Барриос ночью уже улетает в расположение своей национальной сборной. В следующей игре он не сможет нам помочь. Из тех, кто начинает тренироваться, посмотрим и решим по ним позже. Алип, Караваев, Кержаков и Ракицкий потихонечку работают. Может быть, кто-то присоединится из тех, кого сегодня не было», — сказал Семак «СЭ».

Товарищеский матч «Зенита» против «Ботева» в Дубае (2:2) был закончен досрочно. В конце игры между командами произошла потасовка. Но до драки стенка на стенку дело не дошло.