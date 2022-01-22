Сергей Семак оценил игру команды после первого товарищеского матча на сборах

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в разговоре с «СЭ» поделился впечатлением после первого товарищеского матча питерцев на сборах против «Ботава» (2:2).

«Обычная контрольная игра во время тренировочных сборов. Самое главное, что обошлись без травм. Что касается самой игры, то мы получили хорошую нагрузку. По результату, конечно, создавали много моментов, можно было больше реализовать. Но и в свои ворота получили после своих же ошибок. Кто-то по молодости, кто-то из-за усталости совершил эти ошибки. В общем, будем дальше двигаться, работать. Есть темы для анализа», — сказал Семак «СЭ».

Товарищеский матч в Дубае был закончен досрочно. Судья дал свисток на несколько минут раньше истечения 90 минут. После свистка между обеими командами произошла потасовка. Но до драки стенка на стенку дело не дошло.

Встреча была прервана при счете 2:2. В составе российской команды отличились Артем Дзюба и Магомед Оздоев.