Сергей Матвеев - о матче с "Зенитом": "Ничья с чемпионом страны – неплохой результат"

Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев после ничьей с "Зенитом" (1:1) в матче 4-го тура чемпионата России выразил мнение, что его команда добилась хорошего результата.

– Первый тайм был за нами, второй – за "Зенитом". Хотели как-то изменить игру. Видели, что "Зенит" доминирует на поле, надеялись, что с выходом Берга все станет лучше. Нет никакой усталости, "Зенит" – сильная команда, которая тоже может доминировать. Итоговый результат? Ничья с чемпионом страны – неплохой результат, – сказал Матвеев в эфире телеканала "Матч Премьер".

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