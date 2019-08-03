23:41 3 августа | Футбол — РПЛ

Сергей Матвеев - о матче с "Зенитом": "Ничья с чемпионом страны – неплохой результат"

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Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев после ничьей с "Зенитом" (1:1) в матче 4-го тура чемпионата России выразил мнение, что его команда добилась хорошего результата.

– Первый тайм был за нами, второй – за "Зенитом". Хотели как-то изменить игру. Видели, что "Зенит" доминирует на поле, надеялись, что с выходом Берга все станет лучше. Нет никакой усталости, "Зенит" – сильная команда, которая тоже может доминировать. Итоговый результат? Ничья с чемпионом страны – неплохой результат, – сказал Матвеев в эфире телеканала "Матч Премьер".

Зенит - Краснодар

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 4-й тур. "Зенит" – "Краснодар", "Спартак" – "Динамо" и другие матчи
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