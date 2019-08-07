15:05 | Футбол — РПЛ

"Крылья" получили штраф за неподобающее поведение команды

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц объявил штрафные санкции по итогам матча 4-го тура чемпионата России "Крылья Советов""Локомотив" (1:2).

– С этого сезона официальные лица матча стали получать желтые или красные карточки. Также с этого сезона карточки, полученные футболистами и официальными лицами, складываются вместе. Футболисты "Крыльев" получили 5 желтых карточек за матч с "Локо", также желтую получил главный тренер команды Миодраг Божович. Таким образом, всего карточек 6, "Крылья" получают штраф на 100 тысяч за неподобающее поведение команды, – сказал Григорьянц. (Иван Торопцев)

Крылья Советов - Локомотив

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 4-й тур. "Зенит" – "Краснодар", "Спартак" – "Динамо" и другие матчи
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