"Крылья" получили штраф за неподобающее поведение команды

Глава КДК РФС Артур Григорьянц объявил штрафные санкции по итогам матча 4-го тура чемпионата России "Крылья Советов" – "Локомотив" (1:2).

– С этого сезона официальные лица матча стали получать желтые или красные карточки. Также с этого сезона карточки, полученные футболистами и официальными лицами, складываются вместе. Футболисты "Крыльев" получили 5 желтых карточек за матч с "Локо", также желтую получил главный тренер команды Миодраг Божович. Таким образом, всего карточек 6, "Крылья" получают штраф на 100 тысяч за неподобающее поведение команды, – сказал Григорьянц. (Иван Торопцев)