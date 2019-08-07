Суд арестовал второго болельщика, подозреваемого в нападении на омоновца на матче "Зенит" - "Краснодар"

Суд заключил под стражу второго болельщика, который подозревается в нападении на сотрудника ОМОНа во время матча чемпионата России "Зенит" - "Краснодар" (1:1). Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербург. Ранее по этому же делу уже был арестован один из болельщиков, который был на матче

- По данным следствия, обвиняемый вечером 3 августа 2019 года, находясь на территории стадиона "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге, во время футбольного матча, действуя умышленно и из хулиганских побуждений ударил сотрудника батальона ОМОН Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Санкт-Петербургу, находившегося при исполнении своих должностных обязанностей, причинив своими действиями последнему черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом костей лицевого отдела черепа. Расследование уголовного дела продолжается, - говорится в сообщении.

Имя задержанного не сообщается. Указано, что это мужчина 1991 года рождения.

- В настоящее время судом по ходатайству следствия в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ему предъявлено обвинение, - говорится в тексте заявления.

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