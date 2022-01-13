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Семин — об уходе Зе Луиша: «Нужно задать вопрос тем, кто его убрал!»

Микеле Антонов
Юрий Семин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экс главный тренер московского «Локомотива» в разговоре с «СЭ» отреагировал на досрочное расторжение контракта клуба с нападающим из Кабо-Верде Зе Луишем.

«Не комментирую. Прокомментируйте вы. Зе Луиш играет? Нет. Я его не вижу. Нужно обязательно задать вопрос тем, кто его убрал», — сказал Семин «СЭ».

Зе Луиш выступал за «Локомотив» с октября 2020 года, на его счету 1 гол и 2 результативные передачи в 16 матчах за команду. Контракт игрока с московским клубом действовал до 30 июня 2023 года.

Зе Луиш
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
2
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 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
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 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
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 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
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