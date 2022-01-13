Семин — об уходе Зе Луиша: «Нужно задать вопрос тем, кто его убрал!»

Экс главный тренер московского «Локомотива» в разговоре с «СЭ» отреагировал на досрочное расторжение контракта клуба с нападающим из Кабо-Верде Зе Луишем.

«Не комментирую. Прокомментируйте вы. Зе Луиш играет? Нет. Я его не вижу. Нужно обязательно задать вопрос тем, кто его убрал», — сказал Семин «СЭ».

Зе Луиш выступал за «Локомотив» с октября 2020 года, на его счету 1 гол и 2 результативные передачи в 16 матчах за команду. Контракт игрока с московским клубом действовал до 30 июня 2023 года.