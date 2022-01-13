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Агент Языджи — о ЦСКА: «Надеюсь, что закончим сделку как можно скорее»

Данил Алешин
Корреспондент

Адем Чебеджи, агент полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи, рассказал «СЭ» о ходе переговоров по переходу игрока в ЦСКА.

«Наши переговоры с ЦСКА идут очень позитивно. Надеюсь, что закончим сделку как можно скорее», — сказал Чебеджи «СЭ».

В сезоне-2021/22 24-летний турецкий футболист провел 22 матча за «Лилль», забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает Языджи в 15 миллионов евро.

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