Агент Языджи — о ЦСКА: «Надеюсь, что закончим сделку как можно скорее»

Адем Чебеджи, агент полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи, рассказал «СЭ» о ходе переговоров по переходу игрока в ЦСКА.

«Наши переговоры с ЦСКА идут очень позитивно. Надеюсь, что закончим сделку как можно скорее», — сказал Чебеджи «СЭ».

В сезоне-2021/22 24-летний турецкий футболист провел 22 матча за «Лилль», забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает Языджи в 15 миллионов евро.