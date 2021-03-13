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Семак рассказал, что не получалось у «Зенита» в матче с «Ахматом»

18:57
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 22-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (4:0).

— «Ахмат» сегодня неожиданно сыграл в три центральных защитника. По первому тайму показалось, что команда была не готова к этому. Как вы планировали взломать такой плотный блок?

— Они не так часто прибегают к такой схеме. Всегда сложно взламывать насыщенную квалифицированную оборону. У нас были хорошие быстрые атаки. Жаль, что не забили. Но гол раскрепостил нас немного.

— Что конкретно не получалось?

— Выход из обороны. Наши защитники играли медленно с мячом: качество, сила передач, точность — всё было на руку «Ахмату». Моментов было не так много. Учитывая то сопротивление, с которым мы столкнулись, это не самый плохой вариант, — сказал Семак.

«Зенит» с 45 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» — 11-я строчка и 26 баллов.

(Гоша Чернов)

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