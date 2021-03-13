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Хинкель сравнил игровые качества Зобнина и Умярова

18:55
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Тренер «Спартака» Андреас Хинкель объяснил выбор состава команды на матч 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо».

«Зобнин — замечательный игрок. Умяров хорошо сыграл в прошлом матче. Но Зобнин все же игрок более высокого уровня. Он сделает игру команды более структурированной и надежной.

Безусловно, дерби — это дополнительная мотивация. Нужно выходить на поле и делать свою работу. Но у профессионалов максимальная мотивация должна присутствовать всегда», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».

Динамо — Спартак

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 22-й тур. «Динамо» — «Спартак» и другие матчи




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