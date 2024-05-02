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Сегодня, 20:23

Александр Шикунов: «Еще надо наблюдать за работой Слишковича»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился впечатлениями от работы исполняющего обязанности главного тренера красно-белых Владимира Слишковича.

«Надо еще наблюдать за работой Слишковича, — цитирует Шикунова «РБ Спорт». — Не надо торопиться принимать решение по нему. После ухода Абаскаля футболисты раскрепостились. Слишкович знал всех игроков, он был внутри. Это не человек со стороны. Другой тренер разбирался бы больше, чем Слишкович».

Следующий матч «Спартак» проведет в воскресенье, 5 мая, с «Пари НН». Игра пройдет в Нижнем Новгороде.

Источник: РБ Спорт
ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов
Владимир Слишкович
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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