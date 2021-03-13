Семак ответил, почему Дзюба не был капитаном «Зенита» в матче с «Ахматом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (4:0).

— Ловрена не было. Почему капитанскую повязку надел Оздоев? Дзюба больше не будет капитаном?

— Решили дать Магомеду повязку. По поводу Артема — посмотрим. Почему нет? — сказал Семак.

«Зенит» с 45 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» — 11-я строчка и 26 баллов.

(Гоша Чернов)