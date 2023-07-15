Семак ответил на вопрос о защитнике Марио Фернандесе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о бразильском защитнике Марио Фернандесе.

— Что с Марио Фернандесом?

— Всему свое время.

— Он прошел медосмотр?

— Всему свое время.

По информации «СЭ», «Зенит» и 32-летний футболист уладили все вопросы по условиям контракта, но юридически подписи под договором пока не поставлены. Это должно произойти в один из ближайших дней. При этом медосмотр перед переходом с сине-бело-голубым защитник успешно прошел в среду, 12 июля.