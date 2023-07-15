Семак ответил на вопрос о защитнике Марио Фернандесе
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о бразильском защитнике Марио Фернандесе.
— Что с Марио Фернандесом?
— Всему свое время.
— Он прошел медосмотр?
— Всему свое время.
По информации «СЭ», «Зенит» и 32-летний футболист уладили все вопросы по условиям контракта, но юридически подписи под договором пока не поставлены. Это должно произойти в один из ближайших дней. При этом медосмотр перед переходом с сине-бело-голубым защитник успешно прошел в среду, 12 июля.
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
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|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
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|0
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6
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|0
|0
|0
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8
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|0
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9
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|0
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|0
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10
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|0
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11
|Урал
|0
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12
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
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|0
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16
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|0
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|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
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|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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