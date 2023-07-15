«Балтика» разгромила «Ислочь» в товарищеском матче
«Балтика» разгромила белорусскую «Ислочь» в товарищеском матче — 5:0. Встреча прошла в Минске.
Забитыми голами отметились Тамерлан Мусаев, Кирилл Маляров, Владислав Лазарев, Аслан Дудиев и Максим Кузьмин.
В матче первого тура РПЛ «Балтика» на выезде сыграет против «Сочи». Встреча пройдет в воскресенье, 23 июля, начало — 20.00 мск.
Товарищеские матчи. Клубы
«Ислочь» (Белоруссия) — «Балтика» (Россия) — 0:5 (0:3)
Голы: Мусаев, 9 (0:1). Маляров, 19 (0:2). Лазарев, 37 — с пенальти (0:3). Дудиев, 74 (0:4). Кузьмин, 78 (0:5).
«Балтика»: Латышонок, Жиров, Пуцко, Маляров, Радмановац, Казаев, Галоян, Пряхин, Лазарев, Барков, Мусаев. 15 июля. Минск. Стадион «Динамо».
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2
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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|0-0
|0
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5
|Ахмат
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|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
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|0
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|0-0
|0
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8
|Локомотив
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
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|0
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|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
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|0-0
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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