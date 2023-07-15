Марио Фернандес подпишет контракт с «Зенитом» в один из ближайших дней

Как стало известно «СЭ», «Зенит» и 32-летний экс-футболист сборной России Марио Фернандес уладили все вопросы по условиям контракта, но юридически подписи под договором пока не поставлены.

Это должно произойти в один из ближайших дней. При этом медосмотр перед переходом с сине-бело-голубым защитник успешно прошел в среду, 12 июля.

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщал, что презентация игрока в качестве новичка «Зенита» откладывается из-за проблем Фернандеса с лишним весом.

Агент Марио Фернандеса назвал фейком информацию о лишнем весе у футболиста. Информацию о лишнем весе игрока также опроверг председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

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