Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:18

«Краснодар» и «Сочи» сыграли вничью в товарищеском матче

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Краснодар» и «Сочи» сыграли вничью в товарищеском матче — 2:2. Игра прошла в закрытом режиме.

У «быков» отличился Эдуард Сперцян. За «Сочи» мячи забили Тимофей Маргасов и Лука Джорджевич, еще один гол забил Ваня Дркушич в свои ворота.

В первом туре РПЛ «Краснодар» сыграет с «Динамо» 21 июля. «Сочи» встретится с «Балтикой» 23 июля.

Товарищеские матчи. Клубы

«Краснодар» — «Сочи» — 2:2

Голы: Сперцян, 33 (1:0). Дркушич, 40 — в свои ворота (2:0). Маргасов, 62 (2:1). Джорджевич, 74 (2:2).

15 июля. Краснодар. Стадион «Стадион академии ФК Краснодар».

Футбол
ФК Краснодар
ФК Сочи
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Туниска проиграла Уимблдон и расплакалась перед принцессой. Ей не помог наполовину русский муж
Теннисистка Корнеева потерпела поражение в полуфинале юниорского Уимблдона
Тяжелораненый российский военнослужащий спас трех офицеров в зоне СВО
ФСБ опубликовала видео задержания готовивших покушения на Симоньян и Собчак
Костомаров опубликовал первое после выписки фото с семьей
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
«Балтика» разгромила «Ислочь» в товарищеском матче
Семак ответил на вопрос о защитнике Марио Фернандесе
Семак сообщил, что Вендел хочет уйти из «Зенита»
«Крылья Советов» подписали контракт с нападающим Карпицким
Стало известно, сколько «Спартак» может заплатить за защитника «Црвены Звезды» Эраковича
Гол Аппаева принес «Факелу» победу над «Ростовом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Малком рассказал, кого считает главными конкурентами «Зенита»: «Есть много команд, которые превосходят ЦСКА»

Семак ответил на вопрос о защитнике Марио Фернандесе
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости