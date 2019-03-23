Семак – о возможной игре с "Барсой": "Кто ж не хочет увидеть живого Месси!"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после товарищеского матча с "Аустрией" признался, что хотел бы встретиться с "Барселоной", передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов

– Складывалось впечатление, что не хватало концентрации игрокам. С чем это связано?

– Кому-то, может быть, и не хватает концентрации, но на завершение моментов влияет много факторов: мастерство, функциональное состояние, усталость. В обороне претензии к защитником есть, потому что пропустили три гола. К атаке тоже есть вопросы – не забили, есть проблемы с реализацией. Нужно работать, другого пути нет.

– Недавно президент "Зенита" Александр Медведев встречался с Хосепом Бартомеу. Не обсуждался ли вопрос товарищеского матча с "Барселоной" в следующую паузу на матчи сборных?

– Не владею информацией.

– Но вы бы хотели?

– Кто же не хочет увидеть живого Месси!