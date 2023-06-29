Сарвели обратился к болельщикам «Локомотива»

Новичок «Локомотива» Владислав Сарвели записал обращение к фанатам железнодорожников.

«Всем привет, я Владислав Сарвели. Теперь я в «Локо». Приходите на «РЖД Арену», увидимся на матчах», — сказал 25-летний форвард в видео, которое опубликовала пресс-служба красно-зеленых.

29 июня «Локомотив» объявил о переходе Сарвели из «Сочи». Он подписал с железнодорожниками контракт на три года.