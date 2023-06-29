Канчельскис считает, что «Зенит» останется фаворитом РПЛ даже без бразильцев
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал возможный переход полузащитника «Зенита» Клаудиньо в бразильский «Фламенго».
«Приоритет [для Клаудиньо] - это игра за сборную. Играть за сборную Бразилии очень престижно. Это очень весомый аргумент и если это так-то, наверное, он покинет «Зенит». Но команда останется фаворитом, даже если бразильцы уедут. Возможно, немного по-другому будет складываться игра, но в ближайшие два-три сезона фаворитом будет «Зенит», — цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.
29 июня появилась информация о том, что «Фламенго» достиг договоренности с Клаудиньо по поводу трансфера.
26-летний бразильский футболист выступает за «Зенит» с 2021 года. В минувшем сезоне РПЛ на его счету 5 забитых мячей и 10 голевых передач в 24 играх.
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7
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8
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10
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11
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12
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13
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14
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15
|Рубин
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16
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Спартак – Оренбург
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Урал – ЦСКА
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