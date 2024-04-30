Владислав Радимов: «Зенит» в игре с «Динамо» не справился с нервами»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Динамо» Владислав Радимов назвал причины поражения питерцев от бело-голубых со счетом 0:1 в матче 26-го тура чемпионата России.

«Поражение от «Рубина» заставило «Зенит» нервничать перед игрой с «Динамо», потому что «Краснодар» вот уже догнал почти... И с такой ситуацией за последние пять лет «Зенит» практически не сталкивался в концовке чемпионата, — приводит «РБ Спорт» слова Радимова. — В этом плане стало, конечно, тяжеловато именно в плане нервов, потому что, опять же, у «Динамо» надо было обязательно выигрывать. Да и «Динамо» — серьезный соперник».

По словам ветерана, ни одна из команд не сыграла лучше другой.

«Плюс игра была на чужом поле, конечно же, это непросто. И «Зенит» с нервами в итоге как раз и не справился. Не скажешь, что «Динамо» играло лучше «Зенита». Или «Зенит» лучше «Динамо». Нет, такая обоюдно закрытая игра, скажем так. «Зенит» сбалансированно действовал, не бросался оголтело вперед. Хотя в первом тайме имел явное, конечно, преимущество во владении мячом», — подчеркнул Радимов.

«Зенит» лидирует в чемпионате России, опережая «Краснодар» по личным встречам — у обеих команд по 50 очков. «Динамо» на третьем месте отстает на 3 очка.