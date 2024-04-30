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Сегодня, 19:48

Владислав Радимов: «Зенит» в игре с «Динамо» не справился с нервами»

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Бывший полузащитник «Зенита» и «Динамо» Владислав Радимов назвал причины поражения питерцев от бело-голубых со счетом 0:1 в матче 26-го тура чемпионата России.

«Поражение от «Рубина» заставило «Зенит» нервничать перед игрой с «Динамо», потому что «Краснодар» вот уже догнал почти... И с такой ситуацией за последние пять лет «Зенит» практически не сталкивался в концовке чемпионата, — приводит «РБ Спорт» слова Радимова. — В этом плане стало, конечно, тяжеловато именно в плане нервов, потому что, опять же, у «Динамо» надо было обязательно выигрывать. Да и «Динамо» — серьезный соперник».

По словам ветерана, ни одна из команд не сыграла лучше другой.

«Плюс игра была на чужом поле, конечно же, это непросто. И «Зенит» с нервами в итоге как раз и не справился. Не скажешь, что «Динамо» играло лучше «Зенита». Или «Зенит» лучше «Динамо». Нет, такая обоюдно закрытая игра, скажем так. «Зенит» сбалансированно действовал, не бросался оголтело вперед. Хотя в первом тайме имел явное, конечно, преимущество во владении мячом», — подчеркнул Радимов.

«Зенит» лидирует в чемпионате России, опережая «Краснодар» по личным встречам — у обеих команд по 50 очков. «Динамо» на третьем месте отстает на 3 очка.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Владислав Радимов
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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Краснодар

 14
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Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 12
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Константин Тюкавин

Динамо

 8
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Спартак

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