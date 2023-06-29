Деменко считает, что Ионов станет играть лучше после возвращения в «Ростов»
Бывший полузащитник сборной России Максим Деменко поделился ожиданиями от выступления хавбека Алексея Ионова в «Ростове» после возвращения.
«Возвращение Ионова — это приобретение для «Ростова». В начале сезона у Алексея не складывалось, но концовку он провел на очень высоком уровне. Да, ему 34 года, но если он держит себя в форме, то никаких проблем не будет. Год-два еще спокойно будет играть. И он поможет команде. Думаю, вернувшись в «Ростов», Ионов станет играть еще лучше. Сейчас он явно выглядит как игрок основного состава «Ростова», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Деменко.
20 июня «Ростов» объявил о возвращении Ионова в команду. Соглашение 34-летнего хавбека с ростовчанами рассчитано на 2 года. Футболист уже играл за южан с 2017 по 2020 год.
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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11
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12
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13
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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