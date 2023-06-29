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Деменко считает, что Ионов станет играть лучше после возвращения в «Ростов»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Максим Деменко поделился ожиданиями от выступления хавбека Алексея Ионова в «Ростове» после возвращения.

«Возвращение Ионова — это приобретение для «Ростова». В начале сезона у Алексея не складывалось, но концовку он провел на очень высоком уровне. Да, ему 34 года, но если он держит себя в форме, то никаких проблем не будет. Год-два еще спокойно будет играть. И он поможет команде. Думаю, вернувшись в «Ростов», Ионов станет играть еще лучше. Сейчас он явно выглядит как игрок основного состава «Ростова», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Деменко.

20 июня «Ростов» объявил о возвращении Ионова в команду. Соглашение 34-летнего хавбека с ростовчанами рассчитано на 2 года. Футболист уже играл за южан с 2017 по 2020 год.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005181701_demenko_vernuvshis_v_rostov_ionov_stanet_igrat_esche_luchshe
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