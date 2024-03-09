Гол Трошечкина принес «Пари НН» победу над «Рубином»
«Пари НН» на выезде обыграл «Рубин» в матче 20-го тура РПЛ — 1:0.
Единственный гол на 5-й минуте после скидки от Кирилла Гоцука забил полузащитник нижегородцев Александр Трошечкин.
«Пари НН» (28 очков) поднялся на девятое место в РПЛ. «Рубин» (29) идет седьмым в турнирной таблице.
В следующем туре команда Сергея Юрана в гостях встретится с «Балтикой», а «Рубин» на своем поле примет «Ахмат». Обе игры пройдут 30 марта после перерыва на матчи сборных.
Источник: Таблица РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
Результаты / календарь
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|30.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|30.03
|00:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|00:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|00:00
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|30.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|00:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|30.03
|00:00
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|00:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5
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