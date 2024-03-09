Гол Трошечкина принес «Пари НН» победу над «Рубином»

«Пари НН» на выезде обыграл «Рубин» в матче 20-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 5-й минуте после скидки от Кирилла Гоцука забил полузащитник нижегородцев Александр Трошечкин.

«Пари НН» (28 очков) поднялся на девятое место в РПЛ. «Рубин» (29) идет седьмым в турнирной таблице.

В следующем туре команда Сергея Юрана в гостях встретится с «Балтикой», а «Рубин» на своем поле примет «Ахмат». Обе игры пройдут 30 марта после перерыва на матчи сборных.