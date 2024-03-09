В «Ахмате» рассказали о степени серьезности повреждения Бериши

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев ответил на вопрос «СЭ» о повреждении нападающего клуба Бернарда Бериши.

«Повреждение Бериши? Несерьезное», — сказал Газзаев «СЭ».

Ранее футболист пропустил матч 19-го тура РПЛ против «Урала» (1:0). Бериша также отсутствует в заявке «Ахмата» на матч 20-го тура против «Динамо».