Сергеев — о 30 голах за «Зенит»: «Приятная цифра»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал о своих эмоциях после достижения отметки в 30 голов за сине-бело-голубых.

28-летний форвард забил в ворота «Урала» (4:1) в матче 20-го тура РПЛ, который проходил 9 марта.

«Это приятная цифра. Когда ехали после игры в аэропорт, Анюков рассказал мне про это достижение. Приятно, что и цифра такая, и пользу команде приношу — какие-то мои голы были победными», — цитирует Сергеева пресс-служба «Зенита».

Сергеев выступает за «Зенит» с 2022 года. В текущем сезоне он провел 25 матчей, забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи.