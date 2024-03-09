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9 марта, 18:39

Сергеев — о 30 голах за «Зенит»: «Приятная цифра»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал о своих эмоциях после достижения отметки в 30 голов за сине-бело-голубых.

28-летний форвард забил в ворота «Урала» (4:1) в матче 20-го тура РПЛ, который проходил 9 марта.

«Это приятная цифра. Когда ехали после игры в аэропорт, Анюков рассказал мне про это достижение. Приятно, что и цифра такая, и пользу команде приношу — какие-то мои голы были победными», — цитирует Сергеева пресс-служба «Зенита».

Сергеев выступает за «Зенит» с 2022 года. В текущем сезоне он провел 25 матчей, забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи.

Источник: ФК «Зенит»
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30 тур
30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
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Константин Тюкавин

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