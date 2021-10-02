«Рубин» — «Нижний Новгород»: Кварацхелия не смог реализовать пенальти
Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия не смог реализовать 11-метровый в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода».
20-летний грузин не смог забить пенальти и открыть счет на 49-й минуте встречи, вратарь нижегородцев Артур Нигматуллин отразил удар игрока казанцев.
Матч против «Нижнего Новгорода» является 10-м для Кварацхелии в сезоне-2021/22, на его счету 1 гол и 1 результативная передача в нынешнем розыгрыше чемпионата России.
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