В субботу, 2 октября, состоится матч 10-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Динамо» на своем поле примет «Крылья Советов». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В прошлом сезоне «Динамо» выиграло всего один матч у самарцев в премьер-лиге, а в рамках кубка страны «Крылья» победили соперника 2:0 в 1/4 финала. «Динамо» — один из лидеров чемпионата и идет на втором месте в таблице.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Динамо» — «Крылья Советов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Премьер.