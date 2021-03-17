На 4-й минуте матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России «Ротор» — «Ростов» арбитр Кирилл Левников не квалифицировал как нарушение правил действия Седрика Гогуа, боровшегося в своей штрафной площади с Али Соу. Но видеоассистенты Алексей Сухой и Тихон Калугин, проведя проверку, исправили ошибку судьи.

На повторе было видно, что защитник волгоградцев совершил фол по неосторожности, попав своей ногой в левый голеностоп соперника. Левников, получив подсказку от ВАР, затем сам убедился в том, что Гогуа действительно сфолил, и указал на 11-метровую отметку.

(Александр Бобров)