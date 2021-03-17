ЦСКА — «Зенит»: составы команд
18:49
Стали известны составы ЦСКА и «Зенита» на матч 23-го тура Тинькофф-РПЛ.
ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Ахметов, Кучаев, Обляков, Влашич, Зайнутдинов, Рондон, Эджуке.
Запасные — Помазун, Тороп, Васин, Щенников, Тикнизян, Марадишвили, Сигурдссон, Бохинен, Чалов, Шкурин.
«Зенит»: Лунев, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Дуглас, Оздоев, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун.
Запасные — Рыбиков, Одоевский, Чистяков, Круговой, Хотулев, Жирков, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Шамкин, Малком.
Игра начнется в 20.00 по московскому времени.
Трансляция матча ЦСКА — «Зенит»
3
Зачет
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3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи
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