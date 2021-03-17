Новости
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

ЦСКА — «Зенит»: составы команд

18:49
Теги:

Стали известны составы ЦСКА и «Зенита» на матч 23-го тура Тинькофф-РПЛ.

ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Ахметов, Кучаев, Обляков, Влашич, Зайнутдинов, Рондон, Эджуке.

Запасные — Помазун, Тороп, Васин, Щенников, Тикнизян, Марадишвили, Сигурдссон, Бохинен, Чалов, Шкурин.

«Зенит»: Лунев, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Дуглас, Оздоев, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун.

Запасные — Рыбиков, Одоевский, Чистяков, Круговой, Хотулев, Жирков, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Шамкин, Малком.

Игра начнется в 20.00 по московскому времени.

Трансляция матча ЦСКА — «Зенит»

ЦСКА — Зенит

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи




Загрузка...