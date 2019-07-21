РФС – об избиении болельщиков "Спартака" в Ростове

Представитель РФС прокомментировал "СЭ" инцидент с избиением болельщиков "Спартака" в Ростове-на-Дону. Болельщики московской команды после окончания матча "Ростов" – "Спартак" были атакованы бойцами ОМОН в подтрибунных помещениях.

– В организации матча участвуют клуб, полиция и РПЛ, – сказали "СЭ" в пресс-службе РФС. – Они должны делать все, чтобы игра проходила в комфортных для болельщиков условиях. При этом клубы проходит сертификацию безопасности, и если они не соответствуют критериям, то не должны быть допущены к выступлению в чемпионате. Всем сторонам необходимо работать с фанатами, пресекать неправомерные действия. Но и реакция на нарушения должны быть адекватной. Мы надеемся, что РПЛ разберется в произошедшем в Ростове-на-Дону, такая ситуация на стадионах не должна повториться. (Дмитрий Зеленов)

Ну и понеслось!

Со спины ворвался ОМОН и начал применять спецсредства ко всем без разбора, добивая упавших.

21ый век!

Просто нелюди!@rfsruofficial @rfpl pic.twitter.com/iayzz1HTUh — Угодник (@UgodnikOnTour) 20 июля 2019 г.

Ну и когда уже «разогнали толпу» спустя 45 минут устроили вот такой выход с сектора.

Спасибо ростовскомуначальнику, отдавшему такой приказ. pic.twitter.com/x2KASW4iNZ — Угодник (@UgodnikOnTour) 20 июля 2019 г.

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