01:06 | Футбол — РПЛ

РФС – об избиении болельщиков "Спартака" в Ростове

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Представитель РФС прокомментировал "СЭ" инцидент с избиением болельщиков "Спартака" в Ростове-на-Дону. Болельщики московской команды после окончания матча "Ростов" – "Спартак" были атакованы бойцами ОМОН в подтрибунных помещениях.

– В организации матча участвуют клуб, полиция и РПЛ, – сказали "СЭ" в пресс-службе РФС. – Они должны делать все, чтобы игра проходила в комфортных для болельщиков условиях. При этом клубы проходит сертификацию безопасности, и если они не соответствуют критериям, то не должны быть допущены к выступлению в чемпионате. Всем сторонам необходимо работать с фанатами, пресекать неправомерные действия. Но и реакция на нарушения должны быть адекватной. Мы надеемся, что РПЛ разберется в произошедшем в Ростове-на-Дону, такая ситуация на стадионах не должна повториться. (Дмитрий Зеленов)

Ростов - Спартак

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 2-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие матчи
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