"Ростов" примет меры относительно организации матчей после получения полного решения РФС

"Ростов" будет предпринимать какие-либо действия по улучшению организации матчей на домашнем стадионе после получения полного текста решения КДК РФС.

Сегодня клуб был оштрафован на 650 тысяч рублей за допущение грубых нарушений при организации выхода с гостевой трибуны после встречи 2-го тура чемпионата России со "Спартаком" (2:2) в Ростове-на-Дону. Кроме того, "Ростов" наказан проведением двух матчей на нейтральном поле в другом городе условно.

– Ждем полного текста решения. Исходя из этого будем определять наши дальнейшие действия, – приводит ТАСС слова пиар-директора "Ростова" Дениса Штанько. – На данный момент мы в режиме ожидания, рассчитываем получить бумагу в ближайшие дни, исходя из нее, будем какие-то управленческие решения принимать.

После игры болельщики "Спартака" долго не могли покинуть стадион. После игры в социальных сетях стали появляться видеозаписи, на которых сотрудники ОМОН в подтрибунном помещении применяют к фанатам силу, в том числе – с помощью дубинок и электрошокеров.