22:25 | Футбол — РПЛ

"Ростов" примет меры относительно организации матчей после получения полного решения РФС

1
Обсудить

"Ростов" будет предпринимать какие-либо действия по улучшению организации матчей на домашнем стадионе после получения полного текста решения КДК РФС.

 
20 июля. Ростов-на-Дону. &quot;Ростов&quot; - &quot;Спартак&quot; - 2:2. Болельщики гостей на секторе.Фанаты "Спартака" и ОМОН: стадион "Ростова" дисквалифицирован условно

Сегодня клуб был оштрафован на 650 тысяч рублей за допущение грубых нарушений при организации выхода с гостевой трибуны после встречи 2-го тура чемпионата России со "Спартаком" (2:2) в Ростове-на-Дону. Кроме того, "Ростов" наказан проведением двух матчей на нейтральном поле в другом городе условно.

– Ждем полного текста решения. Исходя из этого будем определять наши дальнейшие действия, – приводит ТАСС слова пиар-директора "Ростова" Дениса Штанько. – На данный момент мы в режиме ожидания, рассчитываем получить бумагу в ближайшие дни, исходя из нее, будем какие-то управленческие решения принимать.

После игры болельщики "Спартака" долго не могли покинуть стадион. После игры в социальных сетях стали появляться видеозаписи, на которых сотрудники ОМОН в подтрибунном помещении применяют к фанатам силу, в том числе – с помощью дубинок и электрошокеров.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6729203

1
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 2-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ