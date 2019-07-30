Экспертно-судейская комиссия признала: в матче "Ростов" – "Спартак" арбитр дважды ошибся в пользу красно-белых

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров сообщил, что состоялась экспертно-судейская комиссия по обращению "Ростова" по матчу 2-го тура со "Спартаком" (2:2).

– Решение комиссии: на 13-й минуте при падении Норманна в штрафной "Спартака" арбитр Кирилл Левников поступил правильно, на 25-й минуте арбитр правильно назначил пенальти (в ворота хозяев после падения Бакаева. - Прим. "СЭ"). На 60-й он должен был назначать 11-метровый в ворота "Спартака" после фола Фернанду, на 86-й минуте арбитр должен был показать желтую карточку Бакаеву, которая стала бы для него второй, – сказал Егоров. (Юлия Яковлева)​

Александр Егоров: "Мои слова про "слабые ножки Норманна" вырваны из контекста. Карпин понял, что это шутка" //

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