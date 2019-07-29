"Спартак" обратился в прокуратуру по поводу избиения фанатов ростовским ОМОНом

"Спартак"​ обратился в генпрокуратуру по поводу избиения сотрудниками ростовского ОМОНа болельщиков красно-белых, сообщает Телеграм-канал "Мутко против".

Письмо за подписью гендиректора клуба Томаса Цорна на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки было отправлено в ведомство еще 22 июля.

В своем обращении руководство клуба попросило провести прокурорскую проверку по факту действий росгвардейцев после матча 2-го тура РПЛ-2019/20 с "Ростовом" (2:2).

Информацию о письме также подтвердили и в пресс-службе клуба, отмечает источник.