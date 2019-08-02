РФС – об игре "Ростова" и "Спартака": "Санкции за ошибки в организации матчей должны быть ужесточены"

Матч 2-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Спартаком" (2:2) был организован с нарушением регламентов безопасности, санкции за подобные просчеты должны быть ужесточены. Об этом "СЭ" заявили в пресс-службе РФС.

Встреча состоялась 20 июля в Ростове-на-Дону. Фанаты красно-белых долго не могли покинуть "Ростов Арену". После того, как болельщики выразили свое недовольство нахождением в подтрибунном помещении, их окружили сотрудники ОМОН, которые применяли дубинки и электрошокеры.

КДК РФС наказал "Ростов" штрафом в размере 650 тысяч рублей и двумя матчами на нейтральном поле условно. "Спартак" был оштрафован на 150 тысяч рублей за неподобающее поведение болельщиков во время матча.

– РФС ознакомился с решением КДК, – сказали в пресс-службе РФС. – Мы считаем, что матч был организован с нарушением регламентов безопасности, принимающая сторона допустила серьезные ошибки. РФС продолжит работу по актуализации нормативной базы. Мы считаем, что система санкций за ошибки в организации матчей должна быть ужесточена. Необходимо повысить ответственность всех сторон, имеющих отношения к безопасности на стадионах, принимающих матчи РПЛ и других профессиональных футбольных лиг. (Илья Андреев)

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