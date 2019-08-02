Стадион "Ростова" дисквалифицирован на 2 матча условно, клуб оштрафован на 650 тысяч, "Спартак" – на 150

Как стало известно "СЭ", КДК РФС принял решение дисквалифицировать стадион "Ростова" на 2 матча условно. Кроме того, клуб оштрафован на 650 тысяч, а "Спартак" – на 150 тысяч. Также, вероятно, будут применены санкции к руководителю службы безопасности и руководителю по работе с болельщиками "Спартака".

Напомним, что после игры 2-го тура РПЛ в Ростове-на-Дону между "Ростовом" и "Спартаком" (2:2) поклонники красно-белых долго не могли покинуть стадион после окончания игры. Фанаты начали высказывать недовольство в связи с тем, что их не выпускают с "Ростов Арена" и держат в подтрибунном помещении. После конфликта болельщиков со стюардами зрителей гостевого сектора окружил ОМОН. Сотрудники применили дубинки и электрошокеры.

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