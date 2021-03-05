Промес заявил, что вернуться в «Спартак» ему подсказало сердце
Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал, что заставило его вернуться в московскую команду.
«Я скучал по «Спартаку». Еще стал немного старше. Новых титулов почти не выиграл, только Суперкубок Голландии. Тен Хаг (главный тренер «Аякса» — прим. «СЭ») пытался меня переубедить. Говорил: «Нет, никуда ты не поедешь. Выйди из кабинета и больше с такими вопросами не обращайся». Но на следующий день я приходил снова. Это было сложно, потому что Эрик много значит для меня. Восемь лет назад мы вместе выходили в высший дивизион Голландии с «Гоу Эхед Иглс». Но сердце подсказало мне, что нужно вернуться в «Спартак», — цитирует пресс-служба красно-белых Промеса.
25 февраля «Спартак» сообщил о возвращении Промеса в команду. 29-летний голландец перешел в московский клуб из «Аякса» и подписал контракт на 3,5 года.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-03-05-kvinsi_promes_serdtse_podskazalo_chto_nuzhno_vernutsya_v_spartak/
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