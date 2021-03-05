Промес: «Я приехал, чтобы помочь «Спартаку» забраться на вершину»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес заявил, что намерен помочь команде бороться за чемпионский титул в России.

«Я грустил, когда читал негативные новости про «Спартак». Один за другим уходили Зе Луиш, Фернандо, Луис Адриано. Но так бывает всегда: каждый топ-клуб переживает взлеты и падения, смены поколений. Сейчас у «Спартака» много новых лиц, которые должны стать новой командой, способной забраться на вершину. А я приехал, чтобы помочь в этом», — цитирует пресс-служба красно-белых Промеса.

Также футболист рассказал о самом запоминающемся моменте чемпионского сезона-2016/17.

«Их много. Но сложно сравнить с чем-то последний домашний матч золотого сезона против «Терека». Прозвучал финальный свисток, я в этот момент поправлял гетры. Через секунду поднял глаза, а на меня с двух сторон уже неслись тысячи фанатов! Выглядело так, словно они бежали разорвать меня, чтобы сохранить по кусочку на память. В первые мгновения стало даже страшно. Это был настоящий взрыв эмоций!» — добавил Промес.

Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года. Московский клуб купил 29-летнего голландца у «Аякса».

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. Вместе с красно-белыми он становился чемпионом России и выигрывал Суперкубок страны.