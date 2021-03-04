«Ростов» опроверг информацию о том, что клуб просил у «Спартака» 18 миллионов евро за Норманна

Руководитель пресс-службы «Ростова» Денис Штанько прокомментировал информацию о том, что клуб запросил 18 миллионов евро у «Спартака» за переход полузащитника Матиаса Норманна.

«Мы не торгуем Норманном. У клуба нет и не было желания во что бы то ни стало продавать футболиста, клуб не дает сигналы рынку о том, что игрок продается. Норманн нужен «Ростову», Матиас очень важный для нас игрок, у него действующий контракт с клубом, мы на него очень рассчитываем и в этом, и в следующих сезонах.

«Ростов» ничего не просил ни у «Спартака», ни у любого другого клуба за трансфер Норманна — мы опровергаем слова Дмитрия Попова о том, что «Ростов» просил за Норманна 18 миллионов». Это не соответствует действительности.

В то же время мы не скрываем, что к нашему полузащитнику есть интерес со стороны ряда европейских, в том числе российских, клубов, но говорить как о переговорах, так и о сумме, можно будет только после поступления официального предложения», — приводит слова Штанько «РБ Спорт».

4 марта спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов в интервью «Чемпионату» заявил, что «Ростов» запросил 18 миллионов евро за переход Норманна.

В текущем сезоне на счету 24-летнего норвежца 16 матчей во всех турнирах, в которых он забил один гол и сделал две результативные передачи.