Промес назвал обвинения в свой адрес ложными

Нападающий «Спартака» Квинси Промес назвал ложными обвинения в нападении на своего родственника во время семейной вечеринки.

— Сейчас у вас есть проблемы с законом в Голландии. Как вы будете с этим справляться?

— Действительно, есть обвинения, они ложные. Голландия — мой дом, там живут родители, я буду регулярно прилетать туда. Сейчас я хочу сфокусироваться на футболе и семье. Пресса раздула это дело, потому что люди любят подобные отрицательные новости.

— Пользователи в социальных сетях присылали вам фотографии холодного оружия. Как вы реагировали?

— Социальные сети никак не влияют на меня, я живу в реальном мире.

В декабре 2020 года голландские СМИ сообщили о задержании Промеса после нападения с ножом на своего родственника во время семейной вечеринки. Позже пострадавший мужчина сообщил о случившемся в местную полицию, после чего в отношении футболиста началось расследование.

Промеса арестовали 13 декабря, предъявив официальные обвинения в нападении. Через несколько дней 29-летнего футболиста освободили из-под стражи, но не сняли с него статус подозреваемого.

24 февраля Промес перешел из «Аякса» в «Спартак», где уже выступал с 2014 по 2018 год. Сумма трансфера составила 8,5 миллиона евро, она может вырасти до 11 миллионов с учетом бонусов.

(Сергей Федоров)