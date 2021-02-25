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Промес хочет придать «Спартаку» атакующий импульс

17:04
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес сказал, что хочет помочь команде в атакующей игре.

— Вы сказали, что следили за «Спартаком». Вам нравится футбол, в который играет команда?

— Когда я смотрю матчи, я смотрю как действующий футболист. К примеру, в последнем матче с «Динамо» мы должны были забивать. Поэтому я и здесь, чтобы придать команде атакующий импульс, помогать забивать. В целом, думаю, «Спартак» играет в хороший футбол.

29-летний голландец перешел из «Аякса» за 8,5 миллиона евро. Футболист уже выступал за московский клуб с 2014 по 2018 года. В составе команды он становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

(Артем Калинин)

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