«Оренбург» — «Локомотив»: гости ведут в счете после первого тайма

«Локомотив» ведет со счетом 1:0 в матче 28-го тура РПЛ с «Оренбургом». На 8-й минуте встречи единственный гол забил Алексей Батраков.

Матч проходит в Оренбурге на стадионе «Газовик».

«Локомотив» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ с 44-я очками, «Оренбург» идет 12-м, имея 29 очков.