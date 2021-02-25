Промес рассказал, могут ли в «Спартак» перейти Депай и Зиех

Нападающий «Спартака» Квинси Промес поделился мнением о голландских футболистах команды и рассказал, может ли усилить команду кто-то из его именитых соотечественников.

— В «Спартаке» большая голландская плеяда. Может ли ваше возвращение придать сил Гусу Тилу, который сейчас в аренде?

— Йорит Хендрикс голландец, Джордан Ларссон тоже говорит по-голландски. Я рад, что есть с кем пообщаться на родном языке. Не могу дождаться, когда Тил вернется, расскажу, как важен «Спартак», мы сможем вместе заиграть.

— Депай и Зиех могут прийти вслед за вами?

— Я не могу говорить клубу, кого покупать. Но эти ребята усилили бы нас. Я уже в «Спартаке», посмотрим, кто будет следующим.

— Почему в Голландии вам давали меньше игрового времени?

— Не знаю, почему так получилось. Это выбор тренера. Я всегда старался показывать максимум. В «Спартаке» я показал себя, так что постараюсь повторить.

Промес вернулся в «Спартак» 24 февраля. Московский клуб заплатит «Аяксу» 8,5 миллионов евро за 29-летнего голландца, сумма трансфера может вырасти до 11 миллионов с учетом бонусов.

Промес уже выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе московского клуба он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Всего за «Спартак» он отыграл 135 матчей и забил 66 мячей во всех турнирах.

(Сергей Федоров)