Представитель Роши: «К Виллиану есть интерес от многих клубов, но ЦСКА не хочет отпускать его»

В агентстве Sferico Sports Management рассказали об интересе к защитнику ЦСКА Виллиану Роше со стороны ряда клубов.

«К Виллиану есть интерес со стороны многих клубов, но клуб не хочет отпускать его. Полагаем, что Роша продолжит выступать за ЦСКА», — приводит «РБ Спорт» слова представителя агентства.

Бразильский футболист перешел в ЦСКА в сентябре 2022 года. В минувшем 28-летний защитник провел 32 матча за армейцев, в которых забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи. Вместе с московской командой он стал серебряным призером чемпионата России и обладателем Кубка страны.

На данный момент ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков за 6 туров.