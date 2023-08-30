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Сегодня, 12:34

Жуков: «Абаскаль меняет состав в каждой игре. Но никто в футбол так не играет, это же не хоккей»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Бывший президент Олимпийского комитета и болельщик «Спартака» Александр Жуков в разговоре с «СЭ» высказал претензию к главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю.

«Претензия к Абаскалю в том, что он все время шарахается от одного к другому. Меняет состав в каждой игре. Очевидно, что он нервничает. Все это замечают. Он все придумывает какие-то отговорки: то судья не тот, то это не то. Это несолидно. Мне кажется, надо более спокойно определиться уже с основой, а не так, что в каждом матче будет играть новая команда. Это новое слово в футболе — никто в мире так не играет, это же не хоккей, где пятерки меняют, а здесь полностью состав. Вот получилась играть с «Динамо» — отлично. Но там еще Бонгонда, Промес в запасе есть. Хотя мне кажется, что Квинси в последнее время сдал физически. Правильно Абаскаль сделал, что не поставил его в дерби и дал отдохнуть», — сказал Жуков «СЭ».

29 августа «Спартака» разгромил «Динамо» (4:1) в матче 3-го раунда группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

На данный момент красно-белые занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков за 6 туров.

ФК Спартак (Москва)
Александр Жуков
Гильермо Абаскаль
4
2
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
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30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 4 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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