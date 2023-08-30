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Чернов: «Бабич играет надежно, сейчас «Спартаку» это как раз и нужно»

Алина Савинова
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Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, какого было играть в паре с новичком команды Срджаном Бабичем в матче FONBET Кубка России против «Динамо» (4:1).

«Мне было комфортно. Это обычный защитник, и у нас не было никаких проблем, когда мы вместе играли. Понимали друг друга, подсказывали. Понятно, что если так постоянно играть, то понимание будет все лучше и лучше», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Чернова.

Также он высказался о сильных качествах Бабича.

«Он почти двухметрового роста и хорошо играет головой. Неплохой защитник, спокойный. Это видно. Играет надежно. Сейчас нам это как раз и нужно», — добавил футболист.

27-летний Бабич стал игроком «Спартака» в августе этого года. Ранее футболист играл за «Альмерию».

Красно-белые занимают 1-ю строчку в группе D FONBET Кубка России. Команда набрала 9 очков за 3 игры. В чемпионате России «Спартак» с 10 очками идет на 7-м месте.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/146175/1005305254_chernov_babich_spokoynyiy_igraet_nadejno_seychas_nam_eto_kak_raz_i_nujno
Никита Чернов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
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 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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