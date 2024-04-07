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Сегодня, 20:04

Мостовой — о победе над «Балтикой»: «Мяч не летел в ворота»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой подвел итоги матча против «Балтики» (1:0) в 23-м туре РПЛ.

— Сегодня в первом тайме было ощущение, что мяч не летел в ворота «Балтики. А во второй половине команда Игнашевича прибавила. Вам так не показалось?

— У нас мяч не летел в ворота, были моменты, подходов много было. «Балтика» шла больше вперед, а мы отошли назад. У нас было много пространства в контратаках, доходили до чужих ворот, но супермомента у нас не было. Соглашусь с тем, что мы играли по счету.

— Самый обидный для вас момент, когда убежали в контратаку. Что там произошло, вас зацепили? Когда вы могли на пустые ворота выйти.

— Помню этот момент. Я побежал в свободную зону, когда Клаудиньо был с мячом. Я знал, что он должен меня увидеть. Он дал передачу, а я полностью смотрел на мяч. Потом увидел, что вратарь «Балтики» уже выбегает. Я успел коснуться мяча, но похоже шипы не подобрал. Далер Кузяев мне даже написал: «Подточи шипы». К сожалению, поскользнулся, не успел забить, — сказал Мостовой.

«Зенит» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей — 3 победы и 2 ничьих. Команда Сергея Семака набрала 44 очка и вернула себе лидерство в таблице чемпионата. «Краснодар» опустился на вторую строчку с 43 очками

Андрей Мостовой
Футбол
ФК Балтика
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
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ЦСКА – Факел
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Ахмат – Локомотив
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