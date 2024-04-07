Мостовой — о победе над «Балтикой»: «Мяч не летел в ворота»
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой подвел итоги матча против «Балтики» (1:0) в 23-м туре РПЛ.
— Сегодня в первом тайме было ощущение, что мяч не летел в ворота «Балтики. А во второй половине команда Игнашевича прибавила. Вам так не показалось?
— У нас мяч не летел в ворота, были моменты, подходов много было. «Балтика» шла больше вперед, а мы отошли назад. У нас было много пространства в контратаках, доходили до чужих ворот, но супермомента у нас не было. Соглашусь с тем, что мы играли по счету.
— Самый обидный для вас момент, когда убежали в контратаку. Что там произошло, вас зацепили? Когда вы могли на пустые ворота выйти.
— Помню этот момент. Я побежал в свободную зону, когда Клаудиньо был с мячом. Я знал, что он должен меня увидеть. Он дал передачу, а я полностью смотрел на мяч. Потом увидел, что вратарь «Балтики» уже выбегает. Я успел коснуться мяча, но похоже шипы не подобрал. Далер Кузяев мне даже написал: «Подточи шипы». К сожалению, поскользнулся, не успел забить, — сказал Мостовой.
«Зенит» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей — 3 победы и 2 ничьих. Команда Сергея Семака набрала 44 очка и вернула себе лидерство в таблице чемпионата. «Краснодар» опустился на вторую строчку с 43 очками
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|13
|5
|4
|41-19
|44
|
2
|Краснодар
|22
|12
|7
|3
|35-21
|43
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|22
|9
|9
|4
|40-28
|36
|
5
|Локомотив
|22
|9
|9
|4
|35-28
|36
|
6
|Кр. Советов
|22
|9
|6
|7
|39-33
|33
|
7
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
8
|Рубин
|21
|9
|5
|7
|20-24
|32
|
9
|Ростов
|22
|8
|7
|7
|34-33
|31
|
10
|Пари НН
|22
|8
|4
|10
|20-23
|28
|
11
|Факел
|22
|6
|8
|8
|19-24
|26
|
12
|Ахмат
|22
|5
|5
|12
|20-29
|20
|
13
|Урал
|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|22
|4
|5
|13
|14-26
|17
|
16
|Сочи
|22
|3
|6
|13
|23-37
|15
|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|1 : 2
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|3 : 4
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|2 : 2
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|1 : 0
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 2
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|- : -
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5