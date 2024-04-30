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Ньямси: «Глушенков готов для игры в «Барселоне». Почему нет?»

Алина Савинова
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Французский защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси считает, что его одноклубник Максим Глушенков готов к переходу в «Барселону».

«Я никогда не играл в «Барселоне» и ла лиге, поэтому мне немного сложно говорить про это. Но, думаю, Максим Глушенков готов для игры в «Барселоне». А почему нет?» — приводит «РБ Спорт» слова Ньямси.

В текущем сезоне РПЛ 24-летний Глушенков провел 25 матчей за «Локомотив», в которых забил 6 мячей и отдал 14 голевых передач. Нападающий выступает за железнодорожников с начала 2023 года. Ранее он играл в «Крыльях Советов», «Химках», «Спартаке» и «Чертаново».

Контракт Глушенкова с московской командой рассчитан до конца 2026 года.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Барселона
Жерзино Ньямси
Максим Глушенков
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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Оренбург – Кр. Советов
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