Психолог Гущин: «В «Краснодаре» нет людей, которые знают, что такое большая победа»

Спортивный психолог Вадим Гущин высказал мнение, что «Краснодар» может выиграть чемпионат России только в случае неудач его конкурентов.

«Есть команды, которые могут добиться победы, благодаря дикому напряжению сил и невероятному стечению обстоятельств. Точно так же — «Краснодар», — приводит «РБ Спорт» слова Гущина. — Глядя на то, как развивается этот клуб, можно сделать комплименты его президенту Сергею Галицкому, команде, игрокам. Там есть стадион, школа, условия. Нет только победных традиций, запроса на большую победу. «Краснодар» может стать чемпионом, если каким-то диким образом сложатся обстоятельства — из серии «Все проиграли». Там нет команды, которая могла бы претендовать на титул, благодаря мастерству игроков».

По мнению психолога, в РПЛ мало команд, которые борются за чемпионство.

«У нас застой в футболе не потому, что нет еврокубков или мы в них не участвуем. А потому что у нас ограниченный контингент клубов, которые борются за чемпионство. Много тех, кто сражается за место в группе лидеров. Много тех, кто ведет борьбу за выживание. Ставят задачу выиграть титул реально не больше трех клубов. «Краснодар» в эту тройку не входит. Победный менталитет деньгами, инфраструктурой, стилем игры не сформируешь. Его основа — люди. В «Краснодаре» — ни в клубе, ни в команде, ни в тренерском штабе — нет людей, которые имели бы опыт больших побед. Нельзя победить — во всяком случае, трудно это сделать — если ты этого никогда не делал, нельзя сделать то, чего ты не можешь себе представить», — подчеркнул Гущин.

После 26 туров «Краснодар» набрал одинаковое количество очков с «Зенитом» — по 50, но уступает питерцам по личным встречам.