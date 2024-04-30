Бушманов назвал лучших футболистов «Спартака» в весенней части РПЛ

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов назвал лучших футболистов красно-белых в весенней части РПЛ.

«Если брать всю весеннюю часть, то стабильнее всего играет Бабич, — приводит Legalbet слова Бушманова. — Для защитника очень важна надежность. В этом компоненте он себя отлично проявляет. Также последние матчи хорошо проводит и Максименко. Возможно, эта уверенность связана с игрой Бабича. Все-таки в обороне все взаимосвязано. Также и защитники чувствуют, как вратарь выступает — уверенно или нет. Вполне возможно, он смотрит на надежную игру обороны и начинает себя чувствовать более комфортно».

28-летний Бабич в этом сезоне провел 22 матча во всех турнирах.

В апреле 26-летний Максименко побил рекорд «Спартака» по количеству матчей без пропущенных голов в XXI веке.